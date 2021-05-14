SEGA до 2026 года выпустит «суперигру» и вернёт старые серии

Компания отмечает, что «суперигра» представляет собой часть глобального плана на ближайшие 5 лет, который включает несколько релизов. Несомненно основным направлением для фирмы останется поддержка существующих брендов — Yakuza, Sonic, Persona, Total War и Phantasy Star Online 2.





Вдобавок SEGA планирует сделать в европейской студии некий шутер (видимо, новинка от команды Alien: Isolation из консольного отдела Creative Assemble) и возродить заброшенные бренды — через ремейки, перезапуски и ремастеры.





Среди старых франшиз отмечают Crazy Taxi, Jet Set Radio, Panzer Dragoon, NiGHTS, House of the Dead, Shinobi, Altered Beast и Soul Hackers.



