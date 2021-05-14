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14 мая 21, 13:15
SEGA до 2026 года выпустит «суперигру» и вернёт старые серии
игра
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В свежем квартальном отчёте SEGA упоминаются планы выпустить «суперигру» по новой франшизе, которая будет нацелена на международный релиз — так издатель хочет добиться большего охвата.
Компания отмечает, что «суперигра» представляет собой часть глобального плана на ближайшие 5 лет, который включает несколько релизов. Несомненно основным направлением для фирмы останется поддержка существующих брендов — Yakuza, Sonic, Persona, Total War и Phantasy Star Online 2. 

Вдобавок SEGA планирует сделать в европейской студии некий шутер (видимо, новинка от команды Alien: Isolation из консольного отдела Creative Assemble) и возродить заброшенные бренды — через ремейки, перезапуски и ремастеры. 

Среди старых франшиз отмечают Crazy Taxi, Jet Set Radio, Panzer Dragoon, NiGHTS, House of the Dead, Shinobi, Altered Beast и Soul Hackers.

Источник: https://www.igromania.ru/
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