Guilty Gear: Strive: сюжетный трейлер файтинга

Соответственно, в ролике показали персонажей игры, в том числе Сола Бэдгая, которому и посвящена основная история, и рассказали о грядущем противостоянии, которое может обернуться глобальным.





Напомним, Guilty Gear: Strive должна была выйти ещё 9 апреля, но задержится до 11 июня. В этот день проект будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC, хотя обладатели особых изданий смогут начать играть на три дня раньше, 8 июня.





Ранее в этом году разработчики рассказали об офлайн- и онлайн-режимах.



