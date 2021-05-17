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17 мая 21, 12:41
Guilty Gear: Strive: сюжетный трейлер файтинга
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Создатели Guilty Gear: Strive представили новый трейлер файтинга — на этот раз сюжетный.
Соответственно, в ролике показали персонажей игры, в том числе Сола Бэдгая, которому и посвящена основная история, и рассказали о грядущем противостоянии, которое может обернуться глобальным.

Напомним, Guilty Gear: Strive должна была выйти ещё 9 апреля, но задержится до 11 июня. В этот день проект будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC, хотя обладатели особых изданий смогут начать играть на три дня раньше, 8 июня.

Ранее в этом году разработчики рассказали об офлайн- и онлайн-режимах.


Источник: https://www.igromania.ru/
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