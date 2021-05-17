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17 мая 21, 12:43
Castle Flipper выходит в Steam 27 мая
игра
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Компания PlayWay и студия Pyramid Games объявили дату релиза ещё одного симулятора ремонта.
Castle Flipper будет доступна в Steam 27 мая. А пока можно пройти бесплатную демоверсию, чтобы познакомиться с особенностями игры.

Castle Flipper была анонсирована на волне успеха House Flipper, в 2018 году. И первоначально студия Cool Tool собиралась выпустить игру в начале 2019 года. Однако планы изменились: разработку передоверили Pyramid Games, а к издателям присоединилась Ultimate Games, компания из бизнес-группы PlayWay.

В новом трейлере разработчики предлагают посмотреть, как изменилась игра с момента анонса. Несложно заметить, что стала она намного масштабнее. Помимо крепостей и замков нашему средневековому ремесленнику удаётся ремонт кораблей и даже постройка зданий с нуля в чистом поле.

Создатели Castle Flipper призывают нас выстроить собственное королевство по своему вкусу, и заняться этим мы сможем 27 мая. Игра в первое время после релиза будет продаваться со скидкой, и её размер определит количество игроков, добавивших Castle Flipper в список желаемого.


Источник: https://www.igromania.ru/
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