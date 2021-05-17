Castle Flipper выходит в Steam 27 мая

Castle Flipper будет доступна в Steam 27 мая. А пока можно пройти бесплатную демоверсию, чтобы познакомиться с особенностями игры.





Castle Flipper была анонсирована на волне успеха House Flipper, в 2018 году. И первоначально студия Cool Tool собиралась выпустить игру в начале 2019 года. Однако планы изменились: разработку передоверили Pyramid Games, а к издателям присоединилась Ultimate Games, компания из бизнес-группы PlayWay.





В новом трейлере разработчики предлагают посмотреть, как изменилась игра с момента анонса. Несложно заметить, что стала она намного масштабнее. Помимо крепостей и замков нашему средневековому ремесленнику удаётся ремонт кораблей и даже постройка зданий с нуля в чистом поле.





Создатели Castle Flipper призывают нас выстроить собственное королевство по своему вкусу, и заняться этим мы сможем 27 мая. Игра в первое время после релиза будет продаваться со скидкой, и её размер определит количество игроков, добавивших Castle Flipper в список желаемого.



