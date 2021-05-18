Новый геймплейный ролик Mario Golf: Super Rush

Управлять можно кнопками или движением с помощью контроллера Joy-Con, а на траекторию полёта мяча влияет ветер и местность. Траекторию покажет шкала удара, а местность можно проанализировать с помощью сканера.





Режимы игры:





«Блиц-гольф». Все игроки делают первый удар по мячу одновременно, а затем наперегонки бегут к нему по полю. По пути можно собирать предметы, восстанавливающие энергию, а также использовать рывок и удар одного из 16 персонажей.

«Гольф-схватка». Особая версия «Блиц-гольфа», где игра идёт одновременно на девяти лунках. Для победы нужно первым загнать мячи в три лунки.

«Гольф-приключение». Сюжетный режим, где образ Mii игрока пройдёт путь от новичка до профессионала, соревнуясь с различными персонажами. Можно улучшать различные характеристики, зарабатывая очки опыта и повышая уровень персонажа.





Mario Golf: Super Rush выйдет 25 июня только на Nintendo Switch.



