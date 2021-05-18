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18 мая 21, 11:59
Ships 2022 поручит нам управление морским портом
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Студия Games Box при поддержке издательства Ultimate Games анонсировала симулятор начальника морского порта Ships 2022. В игре совмещаются элементы экономической стратегии, симулятора и боевика.
В Ships 22 два игровых режима. В первом, стратегическом, игрокам предстоит набирать сотрудников порта и отдавать им приказы, улучшать и расширять порт, покупать корабли, модернизировать их, налаживать грузоперевозки.

Во втором режиме мы перемещаемся на палубу корабля, чтобы лично возглавить морскую экспедицию. Здесь Ships 22 из экономической стратегии превращается в симулятор с элементами боевика.

Ships 2022 выходит на PC, а затем и на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Это должно случиться в 2022 году.


Источник: https://www.igromania.ru/
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