Take-Two выпустит 4 AAA-игры до конца марта следующего года

Что касается ближайшего будущего, до конца марта следующего года Take-Two намерена выпустить 21 игру. Из них 10 условно-бесплатных игр для мобильных платформ, 6 итераций предыдущих игр, OlliOlli World и 4 ключевых проекта.





В последнюю группу попали две игры по уже существующим франшизам (NBA 2K22 и WWE 2K22) и ещё две по новым. Take-Two подтвердила, что одним из проектов по новому IP занимается Gearbox, а также намекнула, что над другим работает Firaxis.





С 2023 по 2024 финансовые года игроков ждут 19 ключевых проектов (включая 7 спортивных игр), 5 инди-игр, 10 условно-бесплатных игр для мобильных платформ, 4 AA-игры (3 из них ориентированы на спорт) и 3 итерации предыдущих игр.





Для поддержки этого «конвейера» Take-Two наняла более 1500 разработчиков за последние два года.



