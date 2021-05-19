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19 мая 21, 12:26
Take-Two выпустит 4 AAA-игры до конца марта следующего года
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Компания Take-Two Interactive в своём финансовом отчёте отметила, что за следующие три финансовых года планирует выпустить 62 игры, включая 23 ключевых проекта.
Что касается ближайшего будущего, до конца марта следующего года Take-Two намерена выпустить 21 игру. Из них 10 условно-бесплатных игр для мобильных платформ, 6 итераций предыдущих игр, OlliOlli World и 4 ключевых проекта.

В последнюю группу попали две игры по уже существующим франшизам (NBA 2K22 и WWE 2K22) и ещё две по новым. Take-Two подтвердила, что одним из проектов по новому IP занимается Gearbox, а также намекнула, что над другим работает Firaxis.

С 2023 по 2024 финансовые года игроков ждут 19 ключевых проектов (включая 7 спортивных игр), 5 инди-игр, 10 условно-бесплатных игр для мобильных платформ, 4 AA-игры (3 из них ориентированы на спорт) и 3 итерации предыдущих игр.

Для поддержки этого «конвейера» Take-Two наняла более 1500 разработчиков за последние два года.

Источник: https://www.igromania.ru/
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