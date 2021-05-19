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19 мая 21, 12:28
Триллер Maid of Sker выходит на консолях 26 мая
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Компания Wales Interactive объявила, что хоррор с элементами выживания Maid of Sker появится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series 26 мая. При этом на новых консолях игра будет поддерживать 30 FPS при разрешении 4K и 60 FPS на 1440p.
Консольная версия Maid of Sker выходит с новым режимом FPS Challenge Modes, который уже доступен в Steam. Это бесплатное обновление делает игру ещё более похожей на Resident Evil, ведь герою выдают оружие и отправляют выживать под волнами врагов.

В настоящее время сражаться можно в четырёх режимах: The Long Night и Axe of Kindness с ограниченным количеством жизней, Nightmare at the Hotel с единственной попыткой, но полным ассортиментом оружия, и In Darkness, где надо пользоваться фонариком, а здоровье не восстанавливается.

В новых режимах поддерживаются функции контроллера DualSense.


Источник: https://www.igromania.ru/
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