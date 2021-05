Триллер Maid of Sker выходит на консолях 26 мая

Консольная версия Maid of Sker выходит с новым режимом FPS Challenge Modes, который уже доступен в Steam. Это бесплатное обновление делает игру ещё более похожей на Resident Evil, ведь герою выдают оружие и отправляют выживать под волнами врагов.





В настоящее время сражаться можно в четырёх режимах: The Long Night и Axe of Kindness с ограниченным количеством жизней, Nightmare at the Hotel с единственной попыткой, но полным ассортиментом оружия, и In Darkness, где надо пользоваться фонариком, а здоровье не восстанавливается.





В новых режимах поддерживаются функции контроллера DualSense.