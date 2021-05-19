Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.48
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
19 мая 21, 12:30
Kainga, Beasties и 8-bit Apocalypse вышли на Kickstarter
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сразу несколько проектов объявили о начале краудфандинговой кампании на Kickstarter. И о некоторых из них мы уже писали: в частности, о необычном градостроительном симуляторе с элементами рогалика Kainga, над которым трудится один разработчик.
Для успеха Kainga: Seeds of Civilization требуется 15 тысяч долларов, и две тысячи уже находятся на счету. Даже если выполнить намеченную цель не получится, Эрик Ремпен свой проект доведёт до релиза. Но с финансовым подспорьем он сможет внести намного больше разнообразия в сессионные испытания. На попытку у него есть 31 день.

Beasties — очаровательная игра о приручении монстров, фермерстве, обзаведении друзьями, исследовании и ремёслах. В пошаговых боях используется система «три в ряд». Игра вдохновлена лучшими проектами Nintendo, а также Pokemon, Darkest Dungeon, мультфильмами студии Ghibli и Stardew Valley.

Выпустить игру планируют на Nintendo Switch и РС. Успех на Kickstarter даст разработчикам независимость от издательств и верность собственному видению. Чтобы это осуществить, надо собрать почти 25 тысяч долларов за 35 дней. Пока что на счету чуть больше тысячи.

Наконец, 8-bit Apocalypse описывают как Zelda: A Link to the Past, если бы игра была двухмерным RPG-платформером с открытым миром. Над игрой трудится один разработчик, Расмус Кениг Сёренсен, автор 8BitBoy. Но успех краудфандинга позволит ему привлечь опытных специалистов.

Чтобы справиться с задачей, 8-bit Apocalypse надо собрать почти 67 тысяч долларов. На это есть 29 дней, но на счету пока что практически пусто.




Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Официально: Burning Crusade Classic выходит 2 июня
SEGA до 2026 года выпустит «суперигру» и вернёт старые серии
Релиз Samurai Shodown в Steam состоится 14 июня
Guilty Gear: Strive: сюжетный трейлер файтинга
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Триллер Maid of Sker выходит на консолях 26 мая
noimageTake-Two выпустит 4 AAA-игры до конца марта следующего года
noimageСтудия Cygames работает над Project GAMM
Лента новостей