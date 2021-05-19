Kainga, Beasties и 8-bit Apocalypse вышли на Kickstarter

Для успеха Kainga: Seeds of Civilization требуется 15 тысяч долларов, и две тысячи уже находятся на счету. Даже если выполнить намеченную цель не получится, Эрик Ремпен свой проект доведёт до релиза. Но с финансовым подспорьем он сможет внести намного больше разнообразия в сессионные испытания. На попытку у него есть 31 день.





Beasties — очаровательная игра о приручении монстров, фермерстве, обзаведении друзьями, исследовании и ремёслах. В пошаговых боях используется система «три в ряд». Игра вдохновлена лучшими проектами Nintendo, а также Pokemon, Darkest Dungeon, мультфильмами студии Ghibli и Stardew Valley.





Выпустить игру планируют на Nintendo Switch и РС. Успех на Kickstarter даст разработчикам независимость от издательств и верность собственному видению. Чтобы это осуществить, надо собрать почти 25 тысяч долларов за 35 дней. Пока что на счету чуть больше тысячи.





Наконец, 8-bit Apocalypse описывают как Zelda: A Link to the Past, если бы игра была двухмерным RPG-платформером с открытым миром. Над игрой трудится один разработчик, Расмус Кениг Сёренсен, автор 8BitBoy. Но успех краудфандинга позволит ему привлечь опытных специалистов.





Чтобы справиться с задачей, 8-bit Apocalypse надо собрать почти 67 тысяч долларов. На это есть 29 дней, но на счету пока что практически пусто.



