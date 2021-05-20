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20 мая 21, 12:33
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: новый трейлер
игра
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Capcom представила новый трейлер пошагового ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, в котором кратко рассказали завязку сюжета игры.
Игрокам предстоит взять на себя роль внука или внучки легендарного наездника Рыжего. Протагонист встретятся с виверианкой Иной, которая знала Рыжего и которая хранит яйцо Раталоса. Им обоим предстоит обуздать мощь легендарного зверя, который, по предсказаниям, должен разрушить мир.

Напомним, что во второй части Monster Hunter Stories вернутся основные типы атак из первой части, а для каждого монстра игрокам предстоит подбирать соответствующие оружие, элементаль и умения.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет 9 июля на Switch и PC. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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