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20 мая 21, 12:35
The Falconeer выйдет 5 августа на PS5, PS4 и Switch
игра
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Издательство Wired Productions объявило, что релиз боевика The Falconeer на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch состоится 5 августа.
На новых платформах игра выйдет в виде Warrior Edition. Издание включает все ранее выпущенные обновления и дополнения, а также новое дополнение Edge of the World. В новом DLC игроков ждут квесты, локации, предметы, сюжетная линия и два класса.

На PlayStation 5 игра получит поддержку 4K при 60 FPS и особенностей контроллера DualSense. Создатель The Falconeer Томас Сала рассказал, что на Nintendo Switch игра работает в 60 FPS в портативном режиме.

Изначально релиз The Falconeer состоялся на Xbox One, Xbox Series и PC в ноябре прошлого года. Позже игра пополнила библиотеку Xbox Game Pass.


Источник: https://www.igromania.ru/
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