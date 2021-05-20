The Falconeer выйдет 5 августа на PS5, PS4 и Switch

На новых платформах игра выйдет в виде Warrior Edition. Издание включает все ранее выпущенные обновления и дополнения, а также новое дополнение Edge of the World. В новом DLC игроков ждут квесты, локации, предметы, сюжетная линия и два класса.





На PlayStation 5 игра получит поддержку 4K при 60 FPS и особенностей контроллера DualSense. Создатель The Falconeer Томас Сала рассказал, что на Nintendo Switch игра работает в 60 FPS в портативном режиме.





Изначально релиз The Falconeer состоялся на Xbox One, Xbox Series и PC в ноябре прошлого года. Позже игра пополнила библиотеку Xbox Game Pass.



