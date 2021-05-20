Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.47
USD
27.46
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
20 мая 21, 12:59
Кооперативный боевик Lumberhill выходит в Steam 13 июня
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство All in! Games не так давно объявило, что собирается выпустить ряд своих игр в Epic Games Store, в том числе боевик с участием лесорубов Lumberhill. Но пока что игра выходит в Steam, и случится это 13 июня.
Играть в Lumberhill можно как соло, так и в кооперативе из четырёх человек или даже в PvP-режиме. Замысел прост: у наших лесорубов есть важная миссия, и её надо исполнить. Но работе постоянно что-то мешает: то нашествие пиратов, то природные катаклизмы, то шалости обезьянок, то сбежавшие коровы или панды — кстати, ими можно бросаться.

В PvP-режимах можно самому испытать роль одного из бедствий, выбрав роль динозавра или акулы и ополчившись на собратьев-лесорубов. При этом доступна игра как через онлайн, так и по локальной сети.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
В Steam представлены системные требования Atomic Heart
Mass Effect Legendary Edition покажут на следующей неделе
Ghosts ‘n Goblins Resurrection выйдет на PS4, Xbox One и PC
Lemnis Gate выходит летом 2021 года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Frontier рассказала, что такое Lemnis Gate
noimageThe Falconeer выйдет 5 августа на PS5, PS4 и Switch
noimageMonster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: новый трейлер
Лента новостей