Кооперативный боевик Lumberhill выходит в Steam 13 июня

Играть в Lumberhill можно как соло, так и в кооперативе из четырёх человек или даже в PvP-режиме. Замысел прост: у наших лесорубов есть важная миссия, и её надо исполнить. Но работе постоянно что-то мешает: то нашествие пиратов, то природные катаклизмы, то шалости обезьянок, то сбежавшие коровы или панды — кстати, ими можно бросаться.





В PvP-режимах можно самому испытать роль одного из бедствий, выбрав роль динозавра или акулы и ополчившись на собратьев-лесорубов. При этом доступна игра как через онлайн, так и по локальной сети.



