Frontier рассказала, что такое Lemnis Gate

От обычных шутеров игра отличается наличием временной петли: каждый раунд занимает 25 секунд. Раунды повторяются пять раз, и игрокам надо рассчитать свои действия в каждом, чтобы победить.





Помимо этого, каждый из семи оперативников обладает уникальными способностями, достаточно мощными, чтобы изменить ход битвы, но при этом идеально сбалансированными. Победа в игре обеспечивается не одним умением, а мастерским планированием и исполнением.





Lemnis Gate появится на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One летом 2021 года.



