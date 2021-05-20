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20 мая 21, 13:01
Frontier рассказала, что такое Lemnis Gate
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Геймдиректор пошагового стратегического шутера Lemnis Gate из студии Ratloop Games Canada и старший комьюнити-менеджер Frontier стали героями нового трейлера, посвящённого будущей игре. Они показали фрагменты игрового процесса и объяснили, что представляет собой Lemnis Gate.
От обычных шутеров игра отличается наличием временной петли: каждый раунд занимает 25 секунд. Раунды повторяются пять раз, и игрокам надо рассчитать свои действия в каждом, чтобы победить.

Помимо этого, каждый из семи оперативников обладает уникальными способностями, достаточно мощными, чтобы изменить ход битвы, но при этом идеально сбалансированными. Победа в игре обеспечивается не одним умением, а мастерским планированием и исполнением.

Lemnis Gate появится на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One летом 2021 года.


Источник: https://www.igromania.ru/
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