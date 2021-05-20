Frontier рассказала, что такое Lemnis Gate

Геймдиректор пошагового стратегического шутера Lemnis Gate из студии Ratloop Games Canada и старший комьюнити-менеджер Frontier стали героями нового трейлера, посвящённого будущей игре. Они показали фрагменты игрового процесса и объяснили, что представляет собой Lemnis Gate.
От обычных шутеров игра отличается наличием временной петли: каждый раунд занимает 25 секунд. Раунды повторяются пять раз, и игрокам надо рассчитать свои действия в каждом, чтобы победить.
Помимо этого, каждый из семи оперативников обладает уникальными способностями, достаточно мощными, чтобы изменить ход битвы, но при этом идеально сбалансированными. Победа в игре обеспечивается не одним умением, а мастерским планированием и исполнением.
Lemnis Gate появится на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One летом 2021 года.