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21 мая 21, 13:51
Тестирование кроссплея в Destiny 2 пройдёт с 25 по 27 мая
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Вместе со стартом сезона «Сплайсер» разработчики Destiny 2 случайно включили кроссплей.
Позже функцию отключили, а теперь авторы рассказали, что планируют добавить кроссплей уже в следующем, 15-м, сезоне.

Однако уже на следующей неделе игроки смогут снова попробовать кроссплей в рамках бета-теста. С 25 по 27 мая всем игрокам Destiny 2 станет доступен специальный плейлист налётов «Авангарда» для теста кроссплея.

Напомним, что игра доступна на PlayStation, Xbox, PC (Steam) и Stadia, откуда и будут подбираться игроки в команду. Во время теста игроки не смогут сами собирать боевые группы и отправлять приглашения друзьям с других платформ. Пока разработчики тестируют именно систему подбора.

Игроки, которые завершат три налёта из плейлиста налётов «Авангарда» для теста, получат уникальную эмблему «Межзвёздная игра».

Источник: https://www.igromania.ru/
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