Тестирование кроссплея в Destiny 2 пройдёт с 25 по 27 мая

Позже функцию отключили, а теперь авторы рассказали, что планируют добавить кроссплей уже в следующем, 15-м, сезоне.





Однако уже на следующей неделе игроки смогут снова попробовать кроссплей в рамках бета-теста. С 25 по 27 мая всем игрокам Destiny 2 станет доступен специальный плейлист налётов «Авангарда» для теста кроссплея.





Напомним, что игра доступна на PlayStation, Xbox, PC (Steam) и Stadia, откуда и будут подбираться игроки в команду. Во время теста игроки не смогут сами собирать боевые группы и отправлять приглашения друзьям с других платформ. Пока разработчики тестируют именно систему подбора.





Игроки, которые завершат три налёта из плейлиста налётов «Авангарда» для теста, получат уникальную эмблему «Межзвёздная игра».



