Шутер Pioner получил дебютный геймплейный трейлер

Pioner — это постапокалиптический шутер от первого лица с элементами симулятора выживания, MMO и RPG. Среди особенностей игры:





система кастомизации и создания оружия (в том числе с помощью компонентов артефактов или энергии аномалий);

система прогресса персонажа, которая открывает доступ к новым поставщикам оружия и квестам;

сюжетные задания (некоторые из них представляют собой отдельные закрытые локации);

специальные арены и большой кусок острова для PvP;

взаимодействие между фракциями (всего 4, можно вступить в 2) и цепочки квестов группировок для получения нужного финала игры;

возможность изредка влиять на концовку или ситуацию во фракции или регионе своим выбором;

симуляция жизни (время суток влияет на активность персонажей, группировок, бандитов и монстров).





Авторы отмечают, что разработка Pioner в текущем её виде и текущей командой ведётся не более двух лет. Первый релиз запланирован уже в конце этого года.





Кроме того, разработчики только выбирают модель распространения. По их словам, «выбор free-to-play для игры будет возможен только в случае критической развитии ситуации в мире или если игрокам эта модель покажется более привлекательной, а им определённо не кажется».



