Шутер Pioner получил дебютный геймплейный трейлер

Разработчики из российской студии GFA Games представили дебютный геймплейный трейлер Pioner.
Pioner — это постапокалиптический шутер от первого лица с элементами симулятора выживания, MMO и RPG. Среди особенностей игры:
система кастомизации и создания оружия (в том числе с помощью компонентов артефактов или энергии аномалий);
система прогресса персонажа, которая открывает доступ к новым поставщикам оружия и квестам;
сюжетные задания (некоторые из них представляют собой отдельные закрытые локации);
специальные арены и большой кусок острова для PvP;
взаимодействие между фракциями (всего 4, можно вступить в 2) и цепочки квестов группировок для получения нужного финала игры;
возможность изредка влиять на концовку или ситуацию во фракции или регионе своим выбором;
симуляция жизни (время суток влияет на активность персонажей, группировок, бандитов и монстров).
Авторы отмечают, что разработка Pioner в текущем её виде и текущей командой ведётся не более двух лет. Первый релиз запланирован уже в конце этого года.
Кроме того, разработчики только выбирают модель распространения. По их словам, «выбор free-to-play для игры будет возможен только в случае критической развитии ситуации в мире или если игрокам эта модель покажется более привлекательной, а им определённо не кажется».