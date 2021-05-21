В свежем трейлере Shadow Warrior 3 показали новое оружие

В ролике можно увидеть:
Гранатомёт Crimson Bull с улучшением Sucker Punch, благодаря которому гранаты будут залетать противникам в спину.
Револьвер The Outlaw с улучшением Igniter, которое позволит поджигать противников. Улучшение Poppin' Heads, в свою очередь, будет взрывать головы врагов после попадания в них.
Пистолеты-пулемёты Sidekicks с улучшением Paralyzer, парализующим противников током.
Меч Dragontail.
В другом ролике, опубликованном на канале IGN, можно увидеть противников, таких как Hattori, Seeking Shokera, Gassy Obariyon, Shogai, Slinky Jakku, Oni Hanma, Kugutsu и Mogura Twins.
Shadow Warrior 3 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam) в 2021 году.