The Riftbreaker попадёт в Xbox Game Pass в день релиза

Пока что точная дата релиза не названа: как мы помним, игру планировали выпустить ещё в прошлом году, однако из-за ряда причин, включая коронавирус, разработчики не сумели уложиться в срок. Выпустить The Riftbreaker теперь планируют осенью на РС и консолях, включая PlayStation 5 и Xbox Series X.





В настоящее время в магазине Xbox доступен бесплатный пролог The Riftbreaker. Его действие происходит до того, как на планету Галатея-37 прибывает Эшли С. Новак со своим высокотехнологичным мехом, Мистером Риггсом.



