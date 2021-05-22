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22 мая 21, 13:25
The Riftbreaker попадёт в Xbox Game Pass в день релиза
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Польская студия Exor и компания Microsoft объявили, что приключенческая стратегия с элементами выживания The Riftbreaker в день релиза появится в Xbox Game Pass. При этом играть бесплатно смогут владельцы как консолей Xbox, так и РС.
Пока что точная дата релиза не названа: как мы помним, игру планировали выпустить ещё в прошлом году, однако из-за ряда причин, включая коронавирус, разработчики не сумели уложиться в срок. Выпустить The Riftbreaker теперь планируют осенью на РС и консолях, включая PlayStation 5 и Xbox Series X.

В настоящее время в магазине Xbox доступен бесплатный пролог The Riftbreaker. Его действие происходит до того, как на планету Галатея-37 прибывает Эшли С. Новак со своим высокотехнологичным мехом, Мистером Риггсом.


Источник: https://www.igromania.ru/
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