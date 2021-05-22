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22 мая 21, 13:27
Бесплатный пролог и одновременно приквел Prison Simulator
игра
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Студия Baked Games и издательство PlayWay до сих пор не назвали дату релиза Prison Simulator, хотя игра была анонсирована ещё в 2018 году и выпустить её собирались в 2019.
Но теперь ясно, что работа над симулятором тюремного надзирателя близится к концу: уже доступен пролог Prison Simulator.

Игроки могут пройти бесплатный сценарий, которого не будет в основной игре. Мы попадём в прошлое, во времена, когда в нашей подведомственной тюрьме всё было по-другому и царили совсем другие порядки.

Заключенные, которым надзиратели пытаются показать их место, в один прекрасный момент взбунтуются, и тогда потребуется много сил, чтобы обуздать восстание или хотя бы выжить. И в ход можно будет пускать самые разные методы, от переговоров до огнестрельного оружия.

Пролог получает в Steam очень положительные отзывы.


Источник: https://www.igromania.ru/
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