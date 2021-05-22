Герои The Sims 4 смогут перестраивать чужие дома за деньги

Одним из ранее анонсированных летних расширений станет игровой набор «Интерьер мечты», который выйдет 1 июня на РС и консолях. Он позволяет симам (а точнее, игрокам) превратить свою любовь к переустройству жилищ в профессию.





Особых отличий от The Sims 3, судя по описанию, нет: начинающему дизайнеру интерьера стоит заранее познакомиться с клиентом, чтобы учесть его предпочтения и интересы. После этого всё идёт как ранее: семья покидает участок, и мы можем приступать к работе. А когда всё окончено, представляем то, что получилось, заказчику.





Помимо этого, разработчики уже рассказали, что трудятся над добавлением в игру симов небинарного пола, улучшают двухъярусные кровати и оттенки волос, собираются добавить дополнительную черту характера симам и планируют дать горожанам более насыщенную жизнь. Подробности расскажут 25 мая.



