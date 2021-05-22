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22 мая 21, 13:29
Герои The Sims 4 смогут перестраивать чужие дома за деньги
The Sims 4
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В 2010 году вышло дополнение «The Sims 3: Карьера», которое, в частности, открывало симам возможность стать дизайнером интерьеров и выполнять заказы других жителей города. История повторяется: ЕА анонсировала карьеру декоратора для The Sims 4.
Одним из ранее анонсированных летних расширений станет игровой набор «Интерьер мечты», который выйдет 1 июня на РС и консолях. Он позволяет симам (а точнее, игрокам) превратить свою любовь к переустройству жилищ в профессию.

Особых отличий от The Sims 3, судя по описанию, нет: начинающему дизайнеру интерьера стоит заранее познакомиться с клиентом, чтобы учесть его предпочтения и интересы. После этого всё идёт как ранее: семья покидает участок, и мы можем приступать к работе. А когда всё окончено, представляем то, что получилось, заказчику.

Помимо этого, разработчики уже рассказали, что трудятся над добавлением в игру симов небинарного пола, улучшают двухъярусные кровати и оттенки волос, собираются добавить дополнительную черту характера симам и планируют дать горожанам более насыщенную жизнь. Подробности расскажут 25 мая.

Источник: https://www.igromania.ru/
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