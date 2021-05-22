Сюжетное DLC для Watch Dogs: Legion опять отложили

Как мы помним, не так давно компания выпустила обновление 4.0, которое добавило оперативника-менталиста Мину Сидху, а следующий апдейт, 4.5, должен был выйти в конце мая — его отложили на 1 июня, чтобы убедиться в наилучшем результате.





1 июня (патч 4.5)





сюрприз

патч на 60 FPS для PS5 и Xbox Series

набор кооперативный миссий

оперативник — Елена

кроссген мультиплеер

новые награды.





Сюжетное дополнение «Наследие» с участием Эйдена и Ренча из предыдущих частей Watch Dogs с конца июня переехало на начало июля — их выпустят с патчем 5.0. Обладатели сезонного пропуска получат контент бесплатно.





А вот выход PvP-режимов «Вторжение» и «Захват» передвинули на август, чтобы более внимательно поработать над открытым и закрытым подбором игроков — изначально оба режимы вообще должны были появиться в прошлом декабре.





Август (патч 5.5)





PvP-режим — «Вторжение»

PvP-режим — «Извлечение»

кроссовер с Assassin's Creed — миссия и мировое событие

оперативник — Дарси, ассассин

одиночный режим — «Сопротивление»

улучшения игры

новые награды.











