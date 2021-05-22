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22 мая 21, 13:31
Сюжетное DLC для Watch Dogs: Legion опять отложили
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Ubisoft объявила о пересмотре ранее заявленного плана выпуска обновлений к Watch Dogs: Legion.
Как мы помним, не так давно компания выпустила обновление 4.0, которое добавило оперативника-менталиста Мину Сидху, а следующий апдейт, 4.5, должен был выйти в конце мая — его отложили на 1 июня, чтобы убедиться в наилучшем результате.

1 июня (патч 4.5)

сюрприз
патч на 60 FPS для PS5 и Xbox Series
набор кооперативный миссий
оперативник — Елена
кроссген мультиплеер
новые награды. 

Сюжетное дополнение «Наследие» с участием Эйдена и Ренча из предыдущих частей Watch Dogs с конца июня переехало на начало июля — их выпустят с патчем 5.0. Обладатели сезонного пропуска получат контент бесплатно. 

А вот выход PvP-режимов «Вторжение» и «Захват» передвинули на август, чтобы более внимательно поработать над открытым и закрытым подбором игроков — изначально оба режимы вообще должны были появиться в прошлом декабре. 

Август (патч 5.5)

PvP-режим — «Вторжение»
PvP-режим — «Извлечение»
кроссовер с Assassin's Creed — миссия и мировое событие
оперативник — Дарси, ассассин
одиночный режим — «Сопротивление»
улучшения игры
новые награды.



Источник: https://www.igromania.ru/
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