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20 июля 21, 13:06
Головоломка Faraday Protocol выходит 12 августа. ВИДЕО
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Издательство Deck13 Spotlight и маленькая итальянская студия Red Koi Box объявили дату релиза сюжетной приключенческой головоломки от первого лица Faraday Protocol.
Игра будет доступна 12 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (в Steam и GOG).

В игре нам достанется роль космического археолога с планеты Кунор, и вся история начнётся с важной миссии: с неизвестной звездной системы получен таинственный сигнал, и нам надо отправиться на поиски его источника.

Источником сигнала оказывается загадочное сооружение ОСОП: оно полно головоломками и испытаниями. Справиться с ним поможет устройство, которое перераспределяет энергию, биа-орудие. А изучая территории, находя записи и общаясь с искусственным интеллектом, ведущим нас по территории, мы сможем узнать, кто выстроил это место.


Источник: https://www.igromania.ru/
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