Головоломка Faraday Protocol выходит 12 августа. ВИДЕО

Игра будет доступна 12 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (в Steam и GOG).





В игре нам достанется роль космического археолога с планеты Кунор, и вся история начнётся с важной миссии: с неизвестной звездной системы получен таинственный сигнал, и нам надо отправиться на поиски его источника.





Источником сигнала оказывается загадочное сооружение ОСОП: оно полно головоломками и испытаниями. Справиться с ним поможет устройство, которое перераспределяет энергию, биа-орудие. А изучая территории, находя записи и общаясь с искусственным интеллектом, ведущим нас по территории, мы сможем узнать, кто выстроил это место.



