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21 июля 21, 13:09
В PUBG началось тестирование футбольного режима
PUBG
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Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds представили футбольный режим Futsal, тестирование которого уже началось в рамках PUBG Labs.
В режиме Futsal двум командам по четыре игрока в каждой предстоит сыграть два тайма по пять минут. Побеждает команда, забившая наибольшее количество голов.

В случае ничьи команды сыграют дополнительные три минуты. Если победитель не определится после дополнительного времени, победит команда, набравшая наибольшее количество убийств, или команда с лучшим игроком матча.

Чем быстрее двигается игрок при контакте с мячом, тем дальше тот полетит. Для удара и длинного паса нужно использовать бег. Правилами не запрещаются нарушения, поэтому игроки могут атаковать соперников или находиться в положении вне игры.

Каждые 30 секунд на поле появляется Buff Zone, где игроки могут получить усиления и оружие. Кроме того, на поле существует Penalty Zone, где игроки возрождаются и где появляется щит. Щит можно использовать только в Penalty Zone, чтобы защищать ворота или отталкивать соперников.

Игрок с наибольшим числом забитых голов может превратиться в южнокорейского футболиста Сон Хын Мина. Этот игрок получит максимальный буст с дополнительной скоростью до конца матча. Если же кто-то другой сможет вырваться в лидеры, то он станет Сон Хын Мином.

Тестирование Futsal Mode завершится 2 августа.

Источник: https://www.igromania.ru/
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