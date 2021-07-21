В PUBG началось тестирование футбольного режима

В режиме Futsal двум командам по четыре игрока в каждой предстоит сыграть два тайма по пять минут. Побеждает команда, забившая наибольшее количество голов.





В случае ничьи команды сыграют дополнительные три минуты. Если победитель не определится после дополнительного времени, победит команда, набравшая наибольшее количество убийств, или команда с лучшим игроком матча.





Чем быстрее двигается игрок при контакте с мячом, тем дальше тот полетит. Для удара и длинного паса нужно использовать бег. Правилами не запрещаются нарушения, поэтому игроки могут атаковать соперников или находиться в положении вне игры.





Каждые 30 секунд на поле появляется Buff Zone, где игроки могут получить усиления и оружие. Кроме того, на поле существует Penalty Zone, где игроки возрождаются и где появляется щит. Щит можно использовать только в Penalty Zone, чтобы защищать ворота или отталкивать соперников.





Игрок с наибольшим числом забитых голов может превратиться в южнокорейского футболиста Сон Хын Мина. Этот игрок получит максимальный буст с дополнительной скоростью до конца матча. Если же кто-то другой сможет вырваться в лидеры, то он станет Сон Хын Мином.





Тестирование Futsal Mode завершится 2 августа.



