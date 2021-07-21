В Fallout 76 появилась возможность создавать миры

Собственные миры игроки могут настраивать с помощью различных параметров.





возводить C.A.M.P. в ранее недоступных зонах;

отключить необходимость в электричестве;

изменить правила PvP и настройки сложности;

включить бесконечный запас боевых очков действия и неограниченный боезапас;

изменить параметры появления существ;

управлять погодными эффектами, в том числе туманами, радиацией и сильными бурями;

увеличить высоту прыжка, отключив урон при падении;

включить ragdoll-физику;

изменить ограничение высоты в поселениях;

и многое другое.





Постепенно список настраиваемых параметров будет расширяться.





После выхода сентябрьского обновления игрокам предложат два новых режима: открытые миры и свои миры. Открытые миры — это меняющийся список миров, доступный всем игрокам. Каждый из них создан вручную разработчиками из Bethesda Game Studios с учётом отзывов сообщества.





Текущие подписчики Fallout 1st получат полный доступ к настройкам и возможностям Fallout Worlds, позволяющим создавать свои миры. В своих мирах можно играть в одиночку или с другими игроками. Присоединиться можно без подписки Fallout 1st.



