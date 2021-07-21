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21 июля 21, 13:10
В Fallout 76 появилась возможность создавать миры
Fallout 76
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На публичном тестовом сервере Fallout 76 появилось нововведение под названием Fallout Worlds, которое позволяет игрокам создавать собственные миры.
Собственные миры игроки могут настраивать с помощью различных параметров.

возводить C.A.M.P. в ранее недоступных зонах;
отключить необходимость в электричестве;
изменить правила PvP и настройки сложности;
включить бесконечный запас боевых очков действия и неограниченный боезапас;
изменить параметры появления существ;
управлять погодными эффектами, в том числе туманами, радиацией и сильными бурями;
увеличить высоту прыжка, отключив урон при падении;
включить ragdoll-физику;
изменить ограничение высоты в поселениях;
и многое другое.

Постепенно список настраиваемых параметров будет расширяться.

После выхода сентябрьского обновления игрокам предложат два новых режима: открытые миры и свои миры. Открытые миры — это меняющийся список миров, доступный всем игрокам. Каждый из них создан вручную разработчиками из Bethesda Game Studios с учётом отзывов сообщества.

Текущие подписчики Fallout 1st получат полный доступ к настройкам и возможностям Fallout Worlds, позволяющим создавать свои миры. В своих мирах можно играть в одиночку или с другими игроками. Присоединиться можно без подписки Fallout 1st.

Источник: https://www.igromania.ru/
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