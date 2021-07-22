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22 июля 21, 12:53
К Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустили дополнение
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Снайперский шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вышел в начале июня на PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и PC. И студия CI Games уже объявила о выходе крупного расширения к игре.
Дополнение Butcher’s Banquet доступно всем владельцам игры бесплатно.

Butcher’s Banquet открывает игрокам совершенно новый, неизведанный регион, The Temple, с новыми целями и рискованными контрактами. Игроки попадут в пустынную местность с оазисами, водопадами и таинственными храмами.

Главная угроза нового региона появилась в храмовой местности после беспорядков в Куамаре. Восстание фракции возглавляет Махмуд Зарза, известный как «Мясник». И нам придётся уничтожить непредсказуемого и невероятно опасного лидера движения вместе с соратниками.


Источник: https://www.igromania.ru/
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