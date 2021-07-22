К Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустили дополнение

Дополнение Butcher’s Banquet доступно всем владельцам игры бесплатно.





Butcher’s Banquet открывает игрокам совершенно новый, неизведанный регион, The Temple, с новыми целями и рискованными контрактами. Игроки попадут в пустынную местность с оазисами, водопадами и таинственными храмами.





Главная угроза нового региона появилась в храмовой местности после беспорядков в Куамаре. Восстание фракции возглавляет Махмуд Зарза, известный как «Мясник». И нам придётся уничтожить непредсказуемого и невероятно опасного лидера движения вместе с соратниками.



