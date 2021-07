Doctor Who: The Edge of Reality выйдет 30 сентября

Игрокам предстоит спасти реальность, помогая 13 Доктору, которого озвучивает Джоди Уиттакер, и 10 Доктору, голос которому вновь подарио Дэвид Теннант. Нас ждёт много пасхалок и знаковых противников, среди которых Далеки, Киберлюди и Плачущие ангелы. Но ожидается и кое-кто новенький!





Путешествие с головоломками, элементами шутера, коллекционирования и стелсом в Doctor Who: The Edge of Reality будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.