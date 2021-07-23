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23 июля 21, 12:57
Doctor Who: The Edge of Reality выйдет 30 сентября
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Создатели Doctor Who: The Edge of Reality объявили, что новые приключения в игре по «Доктору Кто» начнутся в последний день сентября, 30 числа.
Игрокам предстоит спасти реальность, помогая 13 Доктору, которого озвучивает Джоди Уиттакер, и 10 Доктору, голос которому вновь подарио Дэвид Теннант. Нас ждёт много пасхалок и знаковых противников, среди которых Далеки, Киберлюди и Плачущие ангелы. Но ожидается и кое-кто новенький!

Путешествие с головоломками, элементами шутера, коллекционирования и стелсом в Doctor Who: The Edge of Reality будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
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