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23 июля 21, 12:59
Вторым персонажем King's Bounty II стала маг Катарина
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Компания 1C Entertainment представила Катарину, второго играбельного персонажа пошаговой ролевой стратегии King's Bounty II из трёх.
Катарина — это маг, поэтому она предпочитает использовать силу слова, интриги и колдовство.

«Катарина происходит из древнего рода графов Ригерна, сурового горного края Нострии. Она отсутствовала на родине более 50 лет, странствуя по драконьим руинам и обломкам Антиса в поисках тайных знаний и магических секретов, пока однажды до неё не дошли вести, что её племянник Морис захватил власть в родном графстве. И теперь, она возвращается в Нострию».

King’s Bounty II выйдет 24 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
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