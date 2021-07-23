Вторым персонажем King's Bounty II стала маг Катарина

Катарина — это маг, поэтому она предпочитает использовать силу слова, интриги и колдовство.





«Катарина происходит из древнего рода графов Ригерна, сурового горного края Нострии. Она отсутствовала на родине более 50 лет, странствуя по драконьим руинам и обломкам Антиса в поисках тайных знаний и магических секретов, пока однажды до неё не дошли вести, что её племянник Морис захватил власть в родном графстве. И теперь, она возвращается в Нострию».





King’s Bounty II выйдет 24 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.



