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24 июля 21, 13:33
Авторы Farming Simulator 22 показали игровой процесс
Ему посвятили сразу два новых трейлера, в которых уделили внимание главным новшествам игры.
В первом ролике показали улучшенную систему растений, в особенности рост листьев, влияние ветра на сельское хозяйство и возможности комбайнов, в частности, функцию автоматической регулировки наклона и высоты элеватора.
Вторая часть презентации посвящена новым текстурам земли и тому, как они влияют на игровой процесс, а также тому, как улучшен процесс внесения навозной жижи. Ещё больше подробностей обещают рассказать в рамках фестиваля и после него.
Релиз Farming Simulator 22 состоится 22 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. В качестве бонуса предварительного заказа выступает бесплатный набор Claas Xerion Saddle Trac Pack с трактором фирмы Claas и четырьмя машинами Kaweco.
Источник: https://www.igromania.ru/