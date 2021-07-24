EVGA заменит все RTX 3090, которые сломала игра New World

Более того, теперь проблемы при игре в свежую MMORPG стали гарантийным случаем.





Как оказалось, дело в том, что в главном меню нет никаких ограничений по кадровой частоте, что вылилось в масштабный перегрев GPU, а также в некоторых настройках драйверов. Владельцам посоветовали ограничить FPS на 60 и отключить «Максимальную частоту кадров» в параметрах.





Также блогер Джейсон Ланжевен рассказал, что с проблемами столкнулись владельцы других видеокарт — от NVIDIA до AMD. Однако никаких подтверждений этому в сети пока не нашлось.



