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24 июля 21, 13:36
EVGA заменит все RTX 3090, которые сломала игра New World
игра
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После недавнего старта закрытой беты New World владельцы GeForce RTX 3090 от EVGA пожаловались, что они вышли из строя. А теперь производитель пообещал заменить все сломанные видеокарты.
Более того, теперь проблемы при игре в свежую MMORPG стали гарантийным случаем. 

Как оказалось, дело в том, что в главном меню нет никаких ограничений по кадровой частоте, что вылилось в масштабный перегрев GPU, а также в некоторых настройках драйверов. Владельцам посоветовали ограничить FPS на 60 и отключить «Максимальную частоту кадров» в параметрах. 

Также блогер Джейсон Ланжевен рассказал, что с проблемами столкнулись владельцы других видеокарт — от NVIDIA до AMD. Однако никаких подтверждений этому в сети пока не нашлось. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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