Гравитационная головоломка Tetragon выходит 12 августа

Игра появится в Steam и на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch 12 августа. Игра будет доступна на Xbox Series и PlayStation 5 через обратную совместимость.





Основная механика Tetragon — игры с гравитацией. На пути отца, который пытается отыскать в зачарованном мире своего сына, встанут более сорока уровней, каждый из которых — отдельная головоломка. И для её решения придётся переворачивать локацию в самых разных направлениях.





Познакомиться с игровым процессом Tetragon владельцы РС, Xbox One и PlayStation 4 могут с помощью бесплатной демоверсии. Вскоре пробная версия игры будет доступна на Nintendo Switch.





Изначально головоломку Tetragon, вдохновлённую The Room, The Witness и The Talos Principle, выпустили на iOS и Android, и она собрала массу положительных отзывов.