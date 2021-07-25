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25 июля 21, 14:53
Гравитационная головоломка Tetragon выходит 12 августа
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Бразильская студия Cafundo Estudio Criativo и издательство Buka Entertainment объявили дату релиза приключенческой головоломки «Тетрагон».
Игра появится в Steam и на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch 12 августа. Игра будет доступна на Xbox Series и PlayStation 5 через обратную совместимость.

Основная механика Tetragon — игры с гравитацией. На пути отца, который пытается отыскать в зачарованном мире своего сына, встанут более сорока уровней, каждый из которых — отдельная головоломка. И для её решения придётся переворачивать локацию в самых разных направлениях.

Познакомиться с игровым процессом Tetragon владельцы РС, Xbox One и PlayStation 4 могут с помощью бесплатной демоверсии. Вскоре пробная версия игры будет доступна на Nintendo Switch.

Изначально головоломку Tetragon, вдохновлённую The Room, The Witness и The Talos Principle, выпустили на iOS и Android, и она собрала массу положительных отзывов.


Источник: https://www.igromania.ru/
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