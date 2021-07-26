Продажи Death Stranding достигли отметки 5 млн копий

Бур отметил, что с момента выхода игры размер команды Kojima Productions практически не изменился, однако способы работы студии изменились значительно, так как пандемия принесла много непредвиденных проблем.





Ранее Kojima Productions анонсировала Death Stranding Director’s Cut для PS5. Игроков ждёт больше оружия, экипировки и транспорта, новые режимы, миссии и локации, расширенные сюжетные линии, новые сетевые функции и таблицы лидеров, а также улучшения графики и производительности.





Релиз Death Stranding Director’s Cut состоится 24 сентября.



