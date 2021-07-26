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26 июля 21, 13:21
Bungie исправит систему синтезирования брони в Destiny 2
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Вместе со стартом сезона «Сплайсер» в мае этого года в Destiny 2 появилась система синтезирования брони.
Однако вскоре игроки начали жаловаться на её чрезмерную сложность и дороговизну. Теперь разработчики из Bungie рассказали о небольшом изменении связанной с этой системой валюты.

С началом 15-го сезона из игры будет удалено синт-волокно. Эту валюту можно было получить, просто играя в игру. Именно за неё игроки приобретали контракты синтезирования брони у Ады-1. Вместо этого контракты можно будет покупать за 10 тысяч единиц блеска.

Авторы надеются, что благодаря этому изменению игроки смогут существенно быстрее зарабатывать максимально возможные за сезон 10 единиц синт-плетения на класс.
Также разработчики надеются, что это изменение упростит систему синтезирования брони, так как в игре останется лишь одна валюта, синт-плетение, используемая на ткацком станке Ады-1.

Наконец, у игроков освободится ячейка в инвентаре расходных материалов. Сезон «Сплайсер» завершится 24 августа.

Источник: https://www.igromania.ru/
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