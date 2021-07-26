Bungie исправит систему синтезирования брони в Destiny 2

Однако вскоре игроки начали жаловаться на её чрезмерную сложность и дороговизну. Теперь разработчики из Bungie рассказали о небольшом изменении связанной с этой системой валюты.
С началом 15-го сезона из игры будет удалено синт-волокно. Эту валюту можно было получить, просто играя в игру. Именно за неё игроки приобретали контракты синтезирования брони у Ады-1. Вместо этого контракты можно будет покупать за 10 тысяч единиц блеска.
Авторы надеются, что благодаря этому изменению игроки смогут существенно быстрее зарабатывать максимально возможные за сезон 10 единиц синт-плетения на класс.
Также разработчики надеются, что это изменение упростит систему синтезирования брони, так как в игре останется лишь одна валюта, синт-плетение, используемая на ткацком станке Ады-1.
Наконец, у игроков освободится ячейка в инвентаре расходных материалов. Сезон «Сплайсер» завершится 24 августа.