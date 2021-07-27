Мрачный мир и битвы с боссами — в свежем трейлере Grime

Это двухмерное приключение представляет собой ролевой экшен, в котором игроки должны сражаться с помощью мутирующего оружия, и затягивать останки врагов в чёрную дыру, чтобы обрести еще большую силу в войне против живого мира.





Разработчики создали загадочный сюрреалистический мир, полный тайн и неожиданностей. Они вдохновлялись, в частности, Legacy of Kain и Salt & Sanctuary.





Игра выйдет 2 августа на РС и на Google Stadia.



