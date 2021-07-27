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27 июля 21, 13:14
Мрачный мир и битвы с боссами — в свежем трейлере Grime
Grime
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Авторы мрачной метроидвании Grime перед скорым релизом опубликовали кинематографический трейлер, где показывают падение и восстановление героя, а также битвы с разнообразными монстрами.
Это двухмерное приключение представляет собой ролевой экшен, в котором игроки должны сражаться с помощью мутирующего оружия, и затягивать останки врагов в чёрную дыру, чтобы обрести еще большую силу в войне против живого мира.

Разработчики создали загадочный сюрреалистический мир, полный тайн и неожиданностей. Они вдохновлялись, в частности, Legacy of Kain и Salt & Sanctuary.

Игра выйдет 2 августа на РС и на Google Stadia.


Источник: https://www.igromania.ru/
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