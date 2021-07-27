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27 июля 21, 13:16
Релиз Splitgate отложили до августа
Игра останется в статусе открытого бета-тестирования до августа, поскольку разработчики хотят убедиться в её доступности всем игрокам.
Как мы помним, в первую неделю открытого тестирования разработчикам пришлось временно отключить сервера игры, поскольку они не справлялись с наплывом игроков. Сейчас ситуация повторяется: сервера вновь отключены до вторника.
Студия 1047 Games объявила, что за последние две недели Splitgate скачало два миллиона игроков. И теперь разработчики пытаются справиться с популярностью игры, увеличивая вместимость серверов.
Релиз Splitgate состоится в августе на PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5. Точная дата официальной премьеры пока не названа.
Источник: https://www.igromania.ru/