Релиз Splitgate отложили до августа

Игра останется в статусе открытого бета-тестирования до августа, поскольку разработчики хотят убедиться в её доступности всем игрокам.





Как мы помним, в первую неделю открытого тестирования разработчикам пришлось временно отключить сервера игры, поскольку они не справлялись с наплывом игроков. Сейчас ситуация повторяется: сервера вновь отключены до вторника.





Студия 1047 Games объявила, что за последние две недели Splitgate скачало два миллиона игроков. И теперь разработчики пытаются справиться с популярностью игры, увеличивая вместимость серверов.





Релиз Splitgate состоится в августе на PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5. Точная дата официальной премьеры пока не названа.



