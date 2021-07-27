Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.69
USD
26.86
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
27 июля 21, 13:16
Релиз Splitgate отложили до августа
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия 1047 Games решила отложить официальный релиз онлайнового шутера от первого лица Splitgate, ранее намеченный на 27 июля.
Игра останется в статусе открытого бета-тестирования до августа, поскольку разработчики хотят убедиться в её доступности всем игрокам.

Как мы помним, в первую неделю открытого тестирования разработчикам пришлось временно отключить сервера игры, поскольку они не справлялись с наплывом игроков. Сейчас ситуация повторяется: сервера вновь отключены до вторника.

Студия 1047 Games объявила, что за последние две недели Splitgate скачало два миллиона игроков. И теперь разработчики пытаются справиться с популярностью игры, увеличивая вместимость серверов.

Релиз Splitgate состоится в августе на PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5. Точная дата официальной премьеры пока не названа.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Двухмерное приключение Song of Iron выходит 31 августа
К Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выпустили дополнение
VR-боевик Fracked выходит 20 августа
Doctor Who: The Edge of Reality выйдет 30 сентября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мрачный мир и битвы с боссами — в свежем трейлере Grime
Лента новостей