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28 июля 21, 13:39
Расширение End of Dragons для Guild Wars 2 выйдет в феврале
игра
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Разработчики из студии ArenaNet представили кинематографичный трейлер расширения End of Dragons для MMORPG Guild Wars 2.
В ролике авторы объявили, что релиз расширения состоится в феврале 2022 года.

Главные особенности End of Dragons:

континент Canthan;
9 новых элитный специализаций;
боевой маунт осадная черепаха (один игрок управляет животным, а другой — оружием);
возможность путешествовать и рыбачить на собственной лодке;
новое легендарное оружие;
«strike missions» для отрядов с возможностью заработать награды;
и другое.


Источник: https://www.igromania.ru/
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