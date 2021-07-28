Расширение End of Dragons для Guild Wars 2 выйдет в феврале

В ролике авторы объявили, что релиз расширения состоится в феврале 2022 года.





Главные особенности End of Dragons:





континент Canthan;

9 новых элитный специализаций;

боевой маунт осадная черепаха (один игрок управляет животным, а другой — оружием);

возможность путешествовать и рыбачить на собственной лодке;

новое легендарное оружие;

«strike missions» для отрядов с возможностью заработать награды;

и другое.



