Игры Новости Игр
28 июля 21, 13:39
Расширение End of Dragons для Guild Wars 2 выйдет в феврале
В ролике авторы объявили, что релиз расширения состоится в феврале 2022 года.
Главные особенности End of Dragons:
континент Canthan;
9 новых элитный специализаций;
боевой маунт осадная черепаха (один игрок управляет животным, а другой — оружием);
возможность путешествовать и рыбачить на собственной лодке;
новое легендарное оружие;
«strike missions» для отрядов с возможностью заработать награды;
и другое.
Источник: https://www.igromania.ru/