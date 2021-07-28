Мобильную Dr. Mario World закроют 1 ноября

При этом уже с сегодняшнего дня разработчики отключают возможность приобрести бриллианты.





Компания отмечает, что при попытке запустить игру после 1 ноября будет отображаться уведомление, что игра не обслуживается, так что сыграть в Dr. Mario World не получится.





Напомним, Dr. Mario World вышла на iOS и Android около двух лет назад, 10 июля 2019 года. Как отмечает аналитик Дэниэл Ахмад, игра показала грустные результаты — минимальную прибыль среди всех проектов Nintendo.



