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28 июля 21, 13:41
Мобильную Dr. Mario World закроют 1 ноября
Dr. Mario World
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Nintendo объявила о закрытии Dr. Mario World — в условно-бесплатный мобильный проект нельзя будет сыграть с 1 ноября.
При этом уже с сегодняшнего дня разработчики отключают возможность приобрести бриллианты.

Компания отмечает, что при попытке запустить игру после 1 ноября будет отображаться уведомление, что игра не обслуживается, так что сыграть в Dr. Mario World не получится.

Напомним, Dr. Mario World вышла на iOS и Android около двух лет назад, 10 июля 2019 года. Как отмечает аналитик Дэниэл Ахмад, игра показала грустные результаты — минимальную прибыль среди всех проектов Nintendo.

Источник: https://www.igromania.ru/
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