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29 июля 21, 14:17
Свежий трейлер World War Z: Aftermath
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Создатели World War Z: Aftermath представили обзорный геймплейный трейлер, посвящённый особенностям новинки, которую называют «следующим эволюционным шагом» зомби-экшена.
Прежде всего, сразиться с мертвяками можно будет на улицах Рима, в том числе в катакомбах и близ Колизея, а также на покрытой снегом Камчатке, где можно найти атомную подводную лодку. Причём сражения с зомби предстоит вести и с видом от первого лица.

Кроме того, разработчики улучшили систему ближнего боя, добавив немало нового оружия, а также движения и перки. Выжившим поможет и новый класс — Защитник, обладающий электрощитом и эффективно врывающийся в самую толпу зомби. А среди врагов появятся крысы, жадные до свежей плоти.

World War Z: Aftermath выйдет осенью на PS4, Xbox One и PC, а на консолях нового поколения игра будет доступна по обратной совместимости с возможностью играть в 4К при 60 кадрах в секунду — в начале 2022 года выйдут нативные версии для PS5 и Xbox Series.


Источник: https://www.igromania.ru/
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