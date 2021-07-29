Свежий трейлер World War Z: Aftermath

Прежде всего, сразиться с мертвяками можно будет на улицах Рима, в том числе в катакомбах и близ Колизея, а также на покрытой снегом Камчатке, где можно найти атомную подводную лодку. Причём сражения с зомби предстоит вести и с видом от первого лица.





Кроме того, разработчики улучшили систему ближнего боя, добавив немало нового оружия, а также движения и перки. Выжившим поможет и новый класс — Защитник, обладающий электрощитом и эффективно врывающийся в самую толпу зомби. А среди врагов появятся крысы, жадные до свежей плоти.





World War Z: Aftermath выйдет осенью на PS4, Xbox One и PC, а на консолях нового поколения игра будет доступна по обратной совместимости с возможностью играть в 4К при 60 кадрах в секунду — в начале 2022 года выйдут нативные версии для PS5 и Xbox Series.



