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29 июля 21, 14:19
Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — до 21 сентября
Kena: Bridge of Spirits
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Любителям приключений придётся ждать Kena: Bridge of Spirits немного дольше — игру планировали выпустить 24 августа, но теперь перенесли на 21 сентября.
Разработчики признаются, что решение о переносе было трудным, но всё же они решили посвятить дополнительное время полировке игры на всех платформах. В конце концов, что такое один месяц, если речь идёт о создании по возможности максимально качественного проекта.

Создатели Kena: Bridge of Spirits благодарят игроков за терпение и поддержку.

Главным героем игра стала Кена, духовная вожатая, способная помогать неупокоенным духам найти умиротворение. В мире Bridge of Spirits люди, которые перенесли большую травму или имеют незаконченные дела, могут застрять между физическим и духовным миром и даже начать доставлять неудобства обитателям.

Призвание Кены — понять, что мешает им двигаться дальше, и помочь примириться с событиями прошлого. Попутно находя и собирая команду духовных спутников — гнилушек, усиливая их способности и по-новому воздействуя на всё вокруг. Подробнее об особенностях проекта. 

Напомним, Kena: Bridge of Spirits выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и РС.

Источник: https://www.igromania.ru/
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