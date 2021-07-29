Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — до 21 сентября

Разработчики признаются, что решение о переносе было трудным, но всё же они решили посвятить дополнительное время полировке игры на всех платформах. В конце концов, что такое один месяц, если речь идёт о создании по возможности максимально качественного проекта.





Создатели Kena: Bridge of Spirits благодарят игроков за терпение и поддержку.





Главным героем игра стала Кена, духовная вожатая, способная помогать неупокоенным духам найти умиротворение. В мире Bridge of Spirits люди, которые перенесли большую травму или имеют незаконченные дела, могут застрять между физическим и духовным миром и даже начать доставлять неудобства обитателям.





Призвание Кены — понять, что мешает им двигаться дальше, и помочь примириться с событиями прошлого. Попутно находя и собирая команду духовных спутников — гнилушек, усиливая их способности и по-новому воздействуя на всё вокруг. Подробнее об особенностях проекта.





Напомним, Kena: Bridge of Spirits выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и РС.



