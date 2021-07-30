Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.85
USD
26.80
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
30 июля 21, 14:02
Naraka: Bladepoint выйдет и на консолях
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство NetEase Games и разработчики из студии 24 Entertainment объявили, что королевская битва Naraka: Bladepoint выйдет и на консолях.
Пока авторы представили только PS5-версию, геймплей которой можно посмотреть ниже.

В Steam и Epic Games Store королевская битва выйдет уже 12 августа. Дата релиза на консолях пока не называется.

Напомним, что Naraka: Bladepoint поддерживает до 60 игроков. С помощью паркура и крюка-кошки они могут свободно перемещаться по карте, дизайн которой заточенный под вертикальные перемещения.

Также игроков ждут различные персонажи с уникальными способностями, боевая система с комбинациями и контратаками и арсенал оружия ближнего и дальнего боя.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Shadow Warrior 3 выпустят на консолях
Wonder Boy: Asha in Monster World выходит на РС в июне
Don’t Starve: Newhome скоро выйдет на iOS и Android
Хакерский детектив Song of Farca выходит 22 июля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В 15 сезоне Destiny 2 появятся кроссплей и Bungie Name
Лента новостей