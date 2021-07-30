Naraka: Bladepoint выйдет и на консолях

Пока авторы представили только PS5-версию, геймплей которой можно посмотреть ниже.





В Steam и Epic Games Store королевская битва выйдет уже 12 августа. Дата релиза на консолях пока не называется.





Напомним, что Naraka: Bladepoint поддерживает до 60 игроков. С помощью паркура и крюка-кошки они могут свободно перемещаться по карте, дизайн которой заточенный под вертикальные перемещения.





Также игроков ждут различные персонажи с уникальными способностями, боевая система с комбинациями и контратаками и арсенал оружия ближнего и дальнего боя.



