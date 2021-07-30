Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.85
USD
26.80
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
30 июля 21, 14:05
В 15 сезоне Destiny 2 появятся кроссплей и Bungie Name
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Bungie объявила, что добавит кроссплей в Destiny 2 на Xbox, PlayStation, Stadia и PC в начале грядущего сезона, который стартует 24 августа.
В этот же день, к слову, разработчики проведут презентацию, на которой расскажут о будущем шутера.

Каждому игроку вне зависимости от платформы, на которой он играет, присвоят особое имя — так называемое «Bungie Name». Оно будет состоять из имени пользователя, которое отображается в игре, а также хэштега и особого ID.

К примеру, если ваш ник Vasya2020, то Bungie Name может выглядеть Vasya2020#1234. Или, например, как показано на скриншоте ниже.



Также разработчики добавляют, что перед присвоением каждому пользователю своего Bungie Name все имена игроков проверяет на предмет оскорбительных слов и по особым фильтрам. Например, из имён удалят неотображаемые в игре символы или символы, которые нельзя набрать на консолях.

Возможно, что после этого некоторые имена станут пустыми или будут содержать оскорбительные выражения. Тогда их заменят на имена «Guardian[Случайный номер]». Пока что возможности менять имя не будет, но Bungie хочет реализовать раннюю версию функции этой зимой.

В PvP-режимах кроссплей будет работать следующим образом:

- PC только с PC (в том числе если в вашей группе есть один обладатель PC)
- PlayStation, Xbox и Stadia вместе.

В случае PvE-режимов подобного разделения не будет, все смогут играть вместе.

Итак, в начале 15 сезона в Destiny 2 реализуют кроссплей, после чего со временем добавят кроссплатформенный голосовой чат. Зимой ожидается возможность смены имён и добавление текстового чата на экранах консольных версий игр, плюс на консолях появится поддержка клавиатуры для чатов (не для управления персонажами).

Кроме того, как стало известно недавно, со стартом 15 сезона из игры уберут синт-волокно.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
AWAY: The Survival Series выйдет и на Xbox One
Хоррор Evil Inside выйдет и на Xbox One и Switch
The Elder Scrolls Online получит версии для PS5, Xbox Series
В мае головоломка Call of the Sea выйдет и на PlayStation
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Naraka: Bladepoint выйдет и на консолях
Лента новостей