В 15 сезоне Destiny 2 появятся кроссплей и Bungie Name

В этот же день, к слову, разработчики проведут презентацию, на которой расскажут о будущем шутера.





Каждому игроку вне зависимости от платформы, на которой он играет, присвоят особое имя — так называемое «Bungie Name». Оно будет состоять из имени пользователя, которое отображается в игре, а также хэштега и особого ID.





К примеру, если ваш ник Vasya2020, то Bungie Name может выглядеть Vasya2020#1234. Или, например, как показано на скриншоте ниже.













Также разработчики добавляют, что перед присвоением каждому пользователю своего Bungie Name все имена игроков проверяет на предмет оскорбительных слов и по особым фильтрам. Например, из имён удалят неотображаемые в игре символы или символы, которые нельзя набрать на консолях.





Возможно, что после этого некоторые имена станут пустыми или будут содержать оскорбительные выражения. Тогда их заменят на имена «Guardian[Случайный номер]». Пока что возможности менять имя не будет, но Bungie хочет реализовать раннюю версию функции этой зимой.





В PvP-режимах кроссплей будет работать следующим образом:





- PC только с PC (в том числе если в вашей группе есть один обладатель PC)

- PlayStation, Xbox и Stadia вместе.





В случае PvE-режимов подобного разделения не будет, все смогут играть вместе.





Итак, в начале 15 сезона в Destiny 2 реализуют кроссплей, после чего со временем добавят кроссплатформенный голосовой чат. Зимой ожидается возможность смены имён и добавление текстового чата на экранах консольных версий игр, плюс на консолях появится поддержка клавиатуры для чатов (не для управления персонажами).





Кроме того, как стало известно недавно, со стартом 15 сезона из игры уберут синт-волокно.



