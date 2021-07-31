Создатели Potion Craft обновили тестовую версию игры

В настоящее время в Steam проходит тестирование проекта, и создатели игры объявили о выходе крупного обновления тестовой версии.





Участникам теста теперь доступны шесть новых сюжетных глав с соответствующим набором миссий и заданий. Ранее недоступная алхимическая машина теперь позволяет создавать легендарные ингредиенты.





Помимо этого, разработчики добавили больше вариантов настройки книги рецептов, новых клиентов, ингредиенты и аксессуары для приготовления зелий. Полный список изменений опубликован в Steam. Там же можно подать заявку на участие в тестировании.





Potion Craft: Alchemist Simulator планируют выпустить в этом году. Её тестирование продолжится до 13 августа.



