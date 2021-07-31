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31 июля 21, 13:17
Создатели Potion Craft обновили тестовую версию игры
В настоящее время в Steam проходит тестирование проекта, и создатели игры объявили о выходе крупного обновления тестовой версии.
Участникам теста теперь доступны шесть новых сюжетных глав с соответствующим набором миссий и заданий. Ранее недоступная алхимическая машина теперь позволяет создавать легендарные ингредиенты.
Помимо этого, разработчики добавили больше вариантов настройки книги рецептов, новых клиентов, ингредиенты и аксессуары для приготовления зелий. Полный список изменений опубликован в Steam. Там же можно подать заявку на участие в тестировании.
Potion Craft: Alchemist Simulator планируют выпустить в этом году. Её тестирование продолжится до 13 августа.
Источник: https://www.igromania.ru/