Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
31 июля 21, 13:19
Авиационная аркада Skydrift Infinity вышла в Steam
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Digital Reality и издательство HandyGames выпустили в Steam, а также на Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch аркадные гонки Skydrift Infinity.
Это ремастер авиагонок Skydrift, вышедших в 2011 году на РС, PlayStation 3 и Xbox 360.

Участвовать в гонках на самолётах можно как в одиночку, так и с другими игроками. В распоряжении пилотов — целый ряд различных трасс и режимов, но в любом варианте действует общее правило: если кого-то нельзя обогнать, его можно сбить. Для этого наши современные аэропланы оснащены мощными пушками.

Для обновлённой версии приготовили поддержку современных разрешений, неограниченную частоту кадров, а также новые треки, самолёты и маневры. Вдобавок соревноваться с 2-4 друзьями теперь можно на разделённом экране.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
20 крупнейших анонсов с мероприятия Nintendo Direct. ВИДЕО
Хоррор Evil Inside выйдет и на Xbox One и Switch
Хоррор Layers of Fear 2 выйдет на Nintendo Switch уже 20 мая
Roblox могут выпустить на Nintendo Switch и PlayStation
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Создатели Potion Craft обновили тестовую версию игры
Лента новостей