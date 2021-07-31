Авиационная аркада Skydrift Infinity вышла в Steam

Это ремастер авиагонок Skydrift, вышедших в 2011 году на РС, PlayStation 3 и Xbox 360.





Участвовать в гонках на самолётах можно как в одиночку, так и с другими игроками. В распоряжении пилотов — целый ряд различных трасс и режимов, но в любом варианте действует общее правило: если кого-то нельзя обогнать, его можно сбить. Для этого наши современные аэропланы оснащены мощными пушками.





Для обновлённой версии приготовили поддержку современных разрешений, неограниченную частоту кадров, а также новые треки, самолёты и маневры. Вдобавок соревноваться с 2-4 друзьями теперь можно на разделённом экране.



