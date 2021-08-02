League of Legends: Wild Rift - второй боевой пропуск

Главной новостью пропуска станет облик «Скаут хекспедиции» для Тимо. Его можно получить, добравшись до 50 уровня. Помимо этого, разработчик внесли в боевой пропуск ряд изменений. Они увеличили количество ресурсов, которые игроки получают при покупке, и бесплатных наград при повышении уровня.





Теперь боевой пропуск Wild Pass станет постоянной функцией в игре. Новый пропуск бюудет выходить сразу после истечения срока действия старого. А ещё его платную версию можно будет дарить своим друзьям.





League of Legends: Wild Rift доступна на iOS и Android.



