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2 августа 21, 11:16
League of Legends: Wild Rift - второй боевой пропуск
игра
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Компания Riot Games выпустила трейлер, посвящённый третьему ранговому сезону League of Legends: Wild Rift, который стартовал в игре с выходом обновления 2.4. В нём она представила второй боевой пропуск и то, что он принесёт игрокам.
Главной новостью пропуска станет облик «Скаут хекспедиции» для Тимо. Его можно получить, добравшись до 50 уровня. Помимо этого, разработчик внесли в боевой пропуск ряд изменений. Они увеличили количество ресурсов, которые игроки получают при покупке, и бесплатных наград при повышении уровня.

Теперь боевой пропуск Wild Pass станет постоянной функцией в игре. Новый пропуск бюудет выходить сразу после истечения срока действия старого. А ещё его платную версию можно будет дарить своим друзьям.

League of Legends: Wild Rift доступна на iOS и Android.


Источник: https://www.igromania.ru/
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