The Outbound Ghost выйдет на Xbox и PlayStation

Ролевой скроллсайдерный боевик The Outbound Ghost заработал требуемую сумму за 32 часа, а теперь добился очередной цели.





Изначально релиз The Outbound Ghost планировался на РС и Nintendo Switch, а со временем игру планировали выпустить на iOS и Android. Теперь же вместо требуемых 10 тысяч долларов проект собрал более 20 тысяч. И теперь разработчики анонсировали версии для Xbox и PlayStation.





Демоверсия The Outbound Ghost доступна в Steam. А теперь создатели игры показали, как выглядит игровой процесс на Nintendo Switch. Премьера игры должна состояться в 2022 году. А до финала Kickstarter-кампании ещё остаётся 12 дней.



