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2 августа 21, 11:21
The Outbound Ghost выйдет на Xbox и PlayStation
The Outbound Ghost
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Независимая студия Conradical Games, известная по юмористической метроидвании Lootbox Lyfe, в настоящее время собирает на Kickstarter деньги на новый проект.
Ролевой скроллсайдерный боевик The Outbound Ghost заработал требуемую сумму за 32 часа, а теперь добился очередной цели.

Изначально релиз The Outbound Ghost планировался на РС и Nintendo Switch, а со временем игру планировали выпустить на iOS и Android. Теперь же вместо требуемых 10 тысяч долларов проект собрал более 20 тысяч. И теперь разработчики анонсировали версии для Xbox и PlayStation.

Демоверсия The Outbound Ghost доступна в Steam. А теперь создатели игры показали, как выглядит игровой процесс на Nintendo Switch. Премьера игры должна состояться в 2022 году. А до финала Kickstarter-кампании ещё остаётся 12 дней.


Источник: https://www.igromania.ru/
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