В Mount & Blade II: Bannerlord добавили режим Ironman

Главные нововведения:





Режим Ironman, в котором доступен только один файл сохранения. Если опция включена, кнопки «Сохранить как», «Загрузить» и «Выйти в главное меню» заблокированы. Игра создаст один файл сохранения для каждой отдельной кампании и перезапишет его при сохранении игры.





Мультиплеерный режим Duel, который позволяет сразиться с другими игроками один-на-один. Поединки проходят на новой карте Proving Grounds, на которой есть 3 различные зоны для пехотных, дальних и конных боев. Каждая зона содержит несколько арен.





После выбора фракции и класса игроки появляются в центральной зоне, где они могут вызвать других игроков на дуэль. Если вызов принят, оба игрока телепортируются на подходящую арену, где начинается поединок. Победителем становится первый игрок, набравший 3 очка.





Кроме того, игроков ждут изменения баланса, а также многочисленные улучшения и исправления ошибок, которые затронули одиночную кампанию, мультиплеер, оптимизацию, интерфейс, бои, осады, крафт, квесты, поселения и многое другое.



