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3 августа 21, 12:49
Создатели Jurassic World Evolution 2 рассказали об учёных
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Компания Frontier Developments опубликовала новый трейлер грядущей строительной стратегии Jurassic World Evolution 2, продолжения Jurassic World: Evolution.
Новое видео посвятили команде учёных, которая принимает непосредственное участие в развитии парка с динозаврами.

Для постройки Парка Юрского периода требуются не только архитекторы и ресурсы. Создавать доисторических животных и обеспечивать им должные условия проживания призвана команда опытных учёных, которую мы сможем собрать и разместить в нашем парке.

На работу принимать мы сможем учёных из обширного каталога, и каждый из них обладает особенностями подготовки и объёмом практики. Кто-то специализируется на инкубации, кто-то — на лечении динозавров, а кто-то сведущ в логистике. Для успеха потребуется гармоничная команда со всеми должными навыками.

Помимо этого, при принятии решений о найме и последующем управлении командой приходится учитывать, что учёные постоянно сталкиваются со стрессом, и излишняя нагрузка не пойдёт на пользу их состоянию и возможности выполнять свои функции.

Jurassic World Evolution 2 выходит в этом году на РС, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 и PlayStation 4. Точная дата релиза ещё не названа.


Источник: https://www.igromania.ru/
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