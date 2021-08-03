Создатели Jurassic World Evolution 2 рассказали об учёных

Новое видео посвятили команде учёных, которая принимает непосредственное участие в развитии парка с динозаврами.





Для постройки Парка Юрского периода требуются не только архитекторы и ресурсы. Создавать доисторических животных и обеспечивать им должные условия проживания призвана команда опытных учёных, которую мы сможем собрать и разместить в нашем парке.





На работу принимать мы сможем учёных из обширного каталога, и каждый из них обладает особенностями подготовки и объёмом практики. Кто-то специализируется на инкубации, кто-то — на лечении динозавров, а кто-то сведущ в логистике. Для успеха потребуется гармоничная команда со всеми должными навыками.





Помимо этого, при принятии решений о найме и последующем управлении командой приходится учитывать, что учёные постоянно сталкиваются со стрессом, и излишняя нагрузка не пойдёт на пользу их состоянию и возможности выполнять свои функции.





Jurassic World Evolution 2 выходит в этом году на РС, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 и PlayStation 4. Точная дата релиза ещё не названа.



