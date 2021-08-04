Diablo Immortal перенесли на первую половину 2022 года

После тестирования проекта разработчики решили значительно улучшить различные элементы игры — и именно желание сделать Immortal лучше побудило их отложить игру.





Но эти изменения и дополнительные улучшения игрового процесса не удастся выпустить в соответствии с опубликованным ранее графиком на 2021 г. Поэтому теперь выход игры запланирован на первую половину 2022 г., что позволит нам существенным образом улучшить все её аспекты.





Напомним, Diablo Immortal создают для iOS и Android. А в конце мая мы поделились впечатлениями от альфа-версии игры: «её однозначно нельзя назвать провалом и уж тем более дешёвкой, но для кого разработчики так стараются — загадка».



