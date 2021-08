Far Cry 5 будет доступна бесплатно с 5 по 9 августа

Игру, в которой герою предстоит противостоять (или не противостоять) Иосифу Сиду, уже можно предзагрузить, а сам бесплатный доступ откроют завтра, 5 августа.





Акция продлится до понедельника, позднего вечера 9 августа.





Напомним, Far Cry 5 вышла более трёх лет назад, в марте 2018-го, а сейчас Ubisoft готовит шестую номерную часть серии — релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.