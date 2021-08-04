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4 августа 21, 11:50
Far Cry 5 будет доступна бесплатно с 5 по 9 августа
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Ubisoft на этой неделе предлагает всем желающим отправиться в виртуальный штат Монтана и дать отпор местным культистам — компания подготовила бесплатные выходные Far Cry 5 на PS4, Xbox One, Stadia и PC.
Игру, в которой герою предстоит противостоять (или не противостоять) Иосифу Сиду, уже можно предзагрузить, а сам бесплатный доступ откроют завтра, 5 августа. 

Акция продлится до понедельника, позднего вечера 9 августа.

Напомним, Far Cry 5 вышла более трёх лет назад, в марте 2018-го, а сейчас Ubisoft готовит шестую номерную часть серии — релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
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