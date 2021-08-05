Amazon опять отложила New World — теперь до 28 сентября

Сверхпопулярное тестирование MMORPG позволило разработчикам найти больше аспектов игры, которые требуют дополнительной полировки, отладки, устранения багов и повышения общей стабильности.





Разработчики отмечают, что они понимают небольшую абсурдность ситуации — релиз откладывали далеко не раз, однако цель оправдывает средства. Студия хочет выпустить качественную игру.













Во время беты New World показала большой интерес аудитории к проекту — пиковый онлайн превысил 200 тысяч человек, а предзаказы стабильно стали появляться в еженедельных чартах Steam. Также за игрой многие очень активно наблюдали на Twitch.





Изначально игра должна была выйти в первой половине 2020 года, но различные проблемы вынуждали откладывать выпуск.



