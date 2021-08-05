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5 августа 21, 13:01
Amazon опять отложила New World — теперь до 28 сентября
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Amazon уже в четвёртый раз отложила премьеру New World — на этот раз лишь на месяц, с 31 августа до 28 сентября.
Сверхпопулярное тестирование MMORPG позволило разработчикам найти больше аспектов игры, которые требуют дополнительной полировки, отладки, устранения багов и повышения общей стабильности. 

Разработчики отмечают, что они понимают небольшую абсурдность ситуации — релиз откладывали далеко не раз, однако цель оправдывает средства. Студия хочет выпустить качественную игру. 



Во время беты New World показала большой интерес аудитории к проекту — пиковый онлайн превысил 200 тысяч человек, а предзаказы стабильно стали появляться в еженедельных чартах Steam. Также за игрой многие очень активно наблюдали на Twitch.

Изначально игра должна была выйти в первой половине 2020 года, но различные проблемы вынуждали откладывать выпуск. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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