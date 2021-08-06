Metroid Dread получила новый тизер-трейлер

Напомним, что сюжет игры разворачивается после событий Metroid Fusion. Самус прибывает на планету ZDR, чтобы изучить загадочный сигнал, отправленный в Галактическую Федерацию, однако планета кишит агрессивными формами жизни и жуткими механическими угрозами.





Релиз Metroid Dread состоится 8 октября только на Switch.





Ранее СМИ рассказали, что Nintendo готовит к выпуску трилогию Metroid Prime для Switch, но откладывает сборник, чтобы выпустить его ближе к релизу четвёртой части, у которой сейчас нет даже примерной даты выхода.



