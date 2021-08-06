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6 августа 21, 12:27
Metroid Dread получила новый тизер-трейлер
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Издательство Nintendo и разработчики из студии MercurySteam представили новый тизер-трейлер Metroid Dread.
Напомним, что сюжет игры разворачивается после событий Metroid Fusion. Самус прибывает на планету ZDR, чтобы изучить загадочный сигнал, отправленный в Галактическую Федерацию, однако планета кишит агрессивными формами жизни и жуткими механическими угрозами.

Релиз Metroid Dread состоится 8 октября только на Switch.

Ранее СМИ рассказали, что Nintendo готовит к выпуску трилогию Metroid Prime для Switch, но откладывает сборник, чтобы выпустить его ближе к релизу четвёртой части, у которой сейчас нет даже примерной даты выхода.


Источник: https://www.igromania.ru/
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