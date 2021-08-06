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6 августа 21, 12:30
Iron Harvest получит версии для PS5 и Xbox Series
игра
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Вот уже почти год прошёл с тех пор, как стратегия об альтернативных 1920-х годах Iron Harvest вышла на PC, и ещё тогда разработчики планировали выпустить игру на PS4 и Xbox One в этом году.
Теперь же King Art Games объявила, что стратегия получит и версии для PS5 и Xbox Series. Более того, все игроки на консолях, кто поддержал Iron Harvest на Kickstarter, могут изменить желаемую версию игры на сайте разработчиков — то есть с PS4 и Xbox One на PS5 и Xbox Series.

Разработчики сообщили, что стратегия появится на консолях к концу 2021 года, при этом получив все вышедшие на PC дополнения абсолютно бесплатно.

А как Iron Harvest играется на консолях с геймпадом, можно увидеть в свежем ролике внизу.


Источник: https://www.igromania.ru/
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