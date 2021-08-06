Iron Harvest получит версии для PS5 и Xbox Series

Теперь же King Art Games объявила, что стратегия получит и версии для PS5 и Xbox Series. Более того, все игроки на консолях, кто поддержал Iron Harvest на Kickstarter, могут изменить желаемую версию игры на сайте разработчиков — то есть с PS4 и Xbox One на PS5 и Xbox Series.





Разработчики сообщили, что стратегия появится на консолях к концу 2021 года, при этом получив все вышедшие на PC дополнения абсолютно бесплатно.





А как Iron Harvest играется на консолях с геймпадом, можно увидеть в свежем ролике внизу.



