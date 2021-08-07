Back 4 Blood не получит PvP-режим в стиле Left 4 Dead

Речь идёт о режиме Versus, когда две команды по четыре человека в каждой соревнуются в наиболее успешном прохождении кампаний игры. Одна команда выступает в роли выживших, а вторая — в роли заражённых. После команды меняются местами.





В Back 4 Blood тоже есть PvP-режим, который называется Swarm и где две команды по четыре человека в каждой сражаются за чистильщиков и одержимых. Команде чистильщиков нужно выжить как можно дольше в сокращающейся зоне. После команды меняются местами. Однако бой идёт на определённых аренах.





Решение изменить PvP-режим Эштон объяснил следующим образом:





«У нас много защитного снаряжения, а наши особые одержимые хорошо умеют устраивать засады. Оборона работала гораздо лучше для нашей игры, чем бегство от точки А до точки Б», — Крис Эштон.





Прямо сейчас в Back 4 Blood проходит публичное бета-тестирование. Первый этап завершится 9 августа, а полностью открытый тест пройдёт с 12 по 16 августа. Релиз игры состоится 12 октября на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 и PC, а также в Xbox Game Pass.



