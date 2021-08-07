Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
7 августа 21, 14:29
Back 4 Blood не получит PvP-режим в стиле Left 4 Dead
Back 4 Blood
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сооснователь Turtle Rock Studios Крис Эштон в официальном Discord-канале Back 4 Blood заявил, что грядущий кооперативный зомби-шутер от первого лица не получит PvP-режим в стиле Left 4 Dead.
Речь идёт о режиме Versus, когда две команды по четыре человека в каждой соревнуются в наиболее успешном прохождении кампаний игры. Одна команда выступает в роли выживших, а вторая — в роли заражённых. После команды меняются местами.

В Back 4 Blood тоже есть PvP-режим, который называется Swarm и где две команды по четыре человека в каждой сражаются за чистильщиков и одержимых. Команде чистильщиков нужно выжить как можно дольше в сокращающейся зоне. После команды меняются местами. Однако бой идёт на определённых аренах.

Решение изменить PvP-режим Эштон объяснил следующим образом:

«У нас много защитного снаряжения, а наши особые одержимые хорошо умеют устраивать засады. Оборона работала гораздо лучше для нашей игры, чем бегство от точки А до точки Б», — Крис Эштон.

Прямо сейчас в Back 4 Blood проходит публичное бета-тестирование. Первый этап завершится 9 августа, а полностью открытый тест пройдёт с 12 по 16 августа. Релиз игры состоится 12 октября на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 и PC, а также в Xbox Game Pass.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
На старте в Back 4 Blood нельзя будет поиграть в офлайне
League of Legends: Wild Rift - второй боевой пропуск
The Outbound Ghost выйдет на Xbox и PlayStation
В Mount & Blade II: Bannerlord добавили режим Ironman
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В новом трейлере FIFA 22 рассказали о режиме карьеры
Лента новостей